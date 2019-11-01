Власти Беларуси прогнозируют рост ВВП в 2020 году на 2,8%

Лукашенко подписал указы №401 "О параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020 год" и №402 "Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2020 год".

Согласно документам рост ВВП в 2020 году прогнозируется на уровне 2,8%, рост экспорта товаров и услуг - 3,6%, реальных располагаемых денежных доходов населения – на 2,4%.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами ожидается в размере 1% к ВВП.

Монетарная политика в 2020 году будет направлена на стабилизацию инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, на уровне не более 5%.

Обеспечение ценовой стабильности будет достигаться Национальным банком в режиме монетарного таргетирования.

Национальный банк продолжит проводить курсовую политику в режиме плавающего курса. В рамках перехода в среднесрочном периоде к режиму инфляционного таргетирования предусмотрены мероприятия, направленные на снижение степени участия Национального банка в торгах на внутреннем валютном рынке.

Национальный банк будет проводить операции по покупке иностранной валюты для пополнения золотовалютных резервов при устойчивом превышении ее предложения над спросом на внутреннем валютном рынке.

Решению задачи обеспечения ценовой и финансовой стабильности будет способствовать диверсификация и укрепление структуры финансового рынка, в том числе развитие его небанковского сегмента, девалютизация экономики.