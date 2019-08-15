ВВП Беларуси прибавил в июле 0,4% за счет чудес в сельском хозяйстве

ВВП Беларуси за январь-июль 2019 года в текущих ценах составил 72,5 млрд. рублей и вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июле ВВП прибавил 0,4 процентных пункта.

Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

ВВП Беларуси снижался в мае (-0,4%) и июне (-0,1%). Остановить экономику на пороге рецессии в июле смогли чудеса в сельском хозяйстве несмотря на холодное лето-2019.

Рост производства сельхозпродукции за 7 месяцев 2019 года составил 5,6%. По сравнению с июнем текущего года в июле производство на селе выросло в 2,06 раза. При этом, уровень производства мяса и птицы за 7 месяцев по-прежнему на 1,6% ниже уровня прошло года (рост на 0,8% к июню), производство молока отстает на 0,1% (рост 2,3% к июню).

Еще в июле по сравнению с июнем 2019 года на 7,5% рванула промышленность. Однако, за 7 месяцев т.г. рост промышленности составляет всего 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Инвестиции в основной капитал за 7 месяцев выросли на 4,9%, к июню – на 11,3%.

Оптовый товарооборот проседает на 3,6% по сравнению с прошлым годом, к июню рост на 0,8%. Розничный товарооборот с начала года вырос на 5,2%, к июню – на 1,3. Товарооборот общественного питания за 7 месяцев вырос на 6,7%, но в июле упал на 9,7% по сравнению с июнем (уехали спортсмены Европейских игр).

Правительство РБ прогнозирует рост в 4% по итогам года. МВФ прочит Беларуси не более 1,8%, Всемирный банк - 2,2%, ЕБРР - 2%.