Правительство Беларуси смирилось с рецессией

Правительство Беларуси смирилось с замедлением экономики страны, пытаясь лишь минимизировать темп ее замедления.

«По итогам года правительство принимает меры по сохранению темпов роста ВВП на уровне 103,5%», - заявил сегодня премьер РБ Сергей Румас на совещании у Лукашенко.

С января по июль 2018 года рост экономики составил 4,5%, но, начиная с августа, экономика Беларуси начала замедляться: за январь-август рост ВВП замедлился до 3,7%, за январь-сентябрь рост ВВП составил те же 3,7%, и за 10 месяцев рост составил всего 3,5%. По итогам 2018 года, правительство рассчитывает на те же 3,5%, что говорит о рецессии.

Виновниками замедления Румас назвал регионы и плохой урожай.

«Некоторые области не подтверждают выполнение прогноза по валовому региональному продукту. Действительно, компенсировать снижение производства сельхозпродукции и наверстать это отставание непросто. Мы вместе с облисполкомами работаем над этой задачей", - сказал Румас.

"В границах прогноза по валовому региональному продукту находятся три региона - Минск, Витебская и Гродненская область. Ниже прогноза, но выше уровня прошлого года идут другие области", - уточнил он.

"Что касается доходов населения, реальный рост зарплаты за 10 месяцев текущего года составил 112,3%. Это значительно превышает прогнозный параметр. Средняя номинальная зарплата в целом по стране в октябре без 30 копеек составила Br1 тыс. В реальном секторе экономики зарплата выше - Br1,075 тыс. В целом в четвертом квартале целевая задача в Br1 тыс. в стране будет обеспечена", - пообещал премьер.

Впрочем, ничего хорошего в недалекой перспективе власти страны, судя по всему, уже не ждут и заранее готовят население к непростым временам.

В частности, Лукашенко в ходе совещания прямым текстом подтвердил, что нынешний рост экономики (2017-2018) во многом обеспечен низкой «стартовой» базой из-за падения экономики в 2014-16 годах.

«Мы лишь своевременно пользуемся возможностями очередной волны циклического, конъюнктурного роста. Но он, естественно, не бесконечен. Откровенно говоря, очень настораживает то, что основные тренды нашей экономики пошли в последнее время вниз и Беларусь опять входит в зону развития с темпами ниже среднемировых. Отставать нам неприемлемо", - посетовал Лукашенко.

Кроме того, он упомянул прогноз МВФ о вероятности нового финансового кризиса с учетом того, что суммарный долг всех государств превысил половину мирового ВВП.

"Поэтому сегодня от премьер-министра хотел бы услышать, какие точки роста правительство видит на 2019 год, на чем будет построена устойчивая и конкурентоспособная экономика с уровнем ВВП не менее $100 млрд», - сказал Лукашенко.