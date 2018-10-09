МВФ резко улучшил прогноз роста ВВП Беларуси на 2018 год

Международный валютный фонд резко улучшил прогноз роста ВВП Беларуси в 2018 года до 3,964%, следует из опубликованного фондом доклада World Economic Outlook

По сравнению с апрельской оценкой прогноз улучшен на 1,14% пункта. За 8 месяцев 2018 года рост ВВП в Беларуси составил 3,7%.

МВФ также повысил прогноз по росту ВВП Беларуси в последующих отчетных периодах: в 2019 году 0 с 2,45% до 3,087%, в 2020 году – с 2,012% до 2,508%, в 2021 году – с 1,964 до 2,023%.

Фонд понизил инфляционные ожидания по итогам 2018 года до 5,523% с апрельских 6,048%. В 2019 году МВФ ожидают инфляцию в Беларуси на уровне 5,511%.