Румас: Экономике Беларуси нужны структурные изменения

Для достижения BBП в $100 млрд нужны структурные изменения, заявил сегодня премьер Беларуси Сергей Румас на нулевом чтении бюджета в парламенте.

"Глава государства поставил нам задачу к концу следующей пятилетки достичь ВВП в $100 млрд. Я вынужден признать, что сегодня пока правительство плохо работает над выполнением этой задачи", - сказал Румас.

По его словам, несмотря на все усилия, экономика растет не теми темпами. Премьер считает справедливой критику правительства по этому поводу, передает БелТА.

Сергей Румас отметил, что есть разные сценарии, даже с учетом не очень хорошего 2019 года, какими должны быть темпы роста экономики, чтобы выполнить эту задачу.

"Сегодня очевидно, что экономика в нынешнем ее состоянии, традиционная экономика, не способна генерировать такой ВВП. Видимо, нам в следующей пятилетке потребуется большая работа по структурным изменениям, чтобы мы создали новые отрасли экономики, новые производства, которые позволят этого достичь", - заявил премьер.