Доллар дешевеет к евро и иене, фунт дорожает

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар дешевеет по отношению к евро и японской иене после решений мировых центробанков в отношении денежно-кредитной политики.

По состоянию на 9:00 евро стоил $1,1056 по сравнению с $1,1041 по итогам предыдущей сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской составила на то же время 119,26 иены против119,29 иены в четверг.

За доллар к 9:00 давали 107,86 иены против 108,02 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опускается на 0,05%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снижается на 0,16%.

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду приняла ожидаемое решение снизить базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта - до 1,75-2% годовых.

А Банк Японии в четверг не стал менять основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП), оставив целевую доходность 10-летних гособлигаций Японии на уровне около нуля, процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ - на отметке минус 0,1%. Центробанк отметил замедление роста зарубежных экономик и связанные с этим риски, что побуждает его обратить более пристальное внимание на возможность потери импульса к достижению целевого уровня инфляции в 2%.

Банк Англии по итогам сентябрьского заседания оставил значение базовой процентной ставки на уровне 0,75%. При этом руководство ЦБ вновь обратило внимание на риски, связанные с неопределенностью в вопросе выхода Великобритании из ЕС. По оценке центробанка, Brexit без подписания соглашения о дальнейшем сотрудничестве с Евросоюзом может привести к ослаблению инфляции.

Фунт стерлингов уверенно дорожает в парах с долларом и евро на возобновлении надежд на сделку между Великобританией и Европейским союзом относительно Brexit.

К 9:00 фунт стерлингов стоил $1,2560 против $1,2526 в предыдущий рабочий день и 1,1362 евро против 1,1342 евро.

В определенный момент торгов британская нацвалюта подскочила до максимума двух месяцев к доллару на сообщении о том, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает возможным достижение соглашения по Brexit к 31 октября, пишет агентство Bloomberg.