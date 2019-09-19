Американский доллар дешевеет к иене после заседаний ФРС и Банка Японии

Доллар снижается к иене в четверг после того, как Федеральная резервная система США, как и ожидалось, снизила процентные ставки, но не дала четкого сигнала о смягчении политики в будущем, в то время как данные о занятости ударили по австралийской валюте.

Иена продемонстрировала рекордный почти за месяц однодневный подъем за счет усиления спроса на безопасные активы. Банк Японии также оправдал ожидания рынка, воздержавшись от смягчения денежно-кредитной политики.

Австралийский доллар зафиксировал максимальное за месяц однодневное снижение из-за усиления ожиданий дальнейшего сокращения ставки центробанком страны после выхода данных, указавших на подъем уровня безработицы до годового пика.

“Австралиец” к 9:34 упал на 0,7% до $0,6784.

Новозеландский доллар сбавил 0,1% до $0,6308 на фоне ожиданий снижения ставки в октябре.

Доллар снизился на 0,1% к евро до $1,1043 и торговался без внятной динамики к фунту стерлингов, удерживаясь на уровне $1,2472.

Иена подорожала на 0,5% до 107,92 к доллару - максимально с 23 августа - после достижения семинедельного минимума накануне.

Федрезерв снизил стоимость заимствований на 25 базисных пунктов по итогам завершившегося в среду заседания, столкнувшись с противоречивыми экономическими данными, постоянным давлением Белого дома и неожиданным скачком краткосрочных ставок.

Однако глава регулятора Джером Пауэлл назвал перспективы американской экономики “благоприятными”, а снижение ставки - “страховкой”. Пауэлл не исключил дальнейшего сокращения стоимости заимствований, однако его комментарии оказались не такими миролюбивыми, как надеялись рынки.