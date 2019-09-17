Доллар чуть дешевеет к евро после уверенного роста накануне

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США демонстрирует незначительные изменения по отношению к евро и иене, трейдеры продолжают следить за развитием ситуации на нефтяном рынке.

По состоянию на 9:13 евро стоил $1,1007 по сравнению с $1,1001 по итогам предыдущей сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской составила на то же время 119,11 иены по сравнению со 118,96 иены в понедельник.

За доллар к 9:13 давали 108,21 иены против 108,12 иены накануне.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опускается на 0,01%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, растет на 0,06%.

Между тем австралийский доллар существенно дешевеет по отношению к доллару США после публикации протокола очередного заседания Резервного банка Австралии (австралийского ЦБ), который показал, что регулятор рассмотрит возможность дальнейшего снижения ставки в случае необходимости.

Курс австралийского доллара к 9:13 мск составил $0,6834 против $0,6865 по итогам предыдущей сессии.