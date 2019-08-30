Иена дорожает к доллару и евро

Доллар США дорожает к евро и снижается к иене, тогда как австралийский и новозеландский доллары подешевели на фоне падения спроса на сырьевые валюты из-за беспокойства инвесторов по поводу затянувшегося торгового спора между США и Китаем и замедления роста мировой экономики.

"Сырьевые валюты остаются под давлением", - отмечает валютный стратег Bank of New Zealand Джейсон Вонг. По его словам, их слабость обусловлена "сохраняющимися опасениями за перспективы роста мировой экономики после эскалации американо-китайской торговой войны".

Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил накануне, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе. "У Китая есть множество возможностей для принятия ответных мер, однако считаю, что вопрос, который должен обсуждаться сейчас - это снятие новых пошлин для предотвращения эскалации торговой войны", - сказал он.

Пекин не оставлял без ответа предыдущие шаги США, вводивших новые пошлины на китайские товары, и отказ от действий в этот раз может означать изменение стратегии, отмечают эксперты.

Минторг США пересмотрел оценку роста ВВП во втором квартале до 2% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 2,1%. Это совпало с прогнозами аналитиков. Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе составило 215 тыс., что примерно соответствует ожиданиям аналитиков и является низким значением, свидетельствующим об укреплении рынка труда в стране.

По состоянию на 9:48 евро снизился на 0,15% - до $1,1040 против $1,1057 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской находится упала на 0,30% и составила 117,43 иены по сравнению со 117,78 иены в четверг. Курс доллара снизился на 0,12% и составляет 106,39 иены против 106,52 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,01%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавляет 0,05%. Подъем американской валюты к австралийскому доллару составляет 0,24%, к новозеландскому доллару - 0,2%.