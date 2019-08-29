Доллар стабилен, иена дорожает

Курс доллара США на торгах в четверг слабо меняется относительно основных мировых валют, тогда как японская иена дорожает вместе с американскими гособлигациями в условиях повышенного спроса на активы "тихой гавани" на фоне сомнений инвесторов в скором разрешении торгового конфликта между США и Китаем.

Евро торгуется утром в районе $1,1109 против $1,1103 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской находится в районе 117,40 иены по сравнению со 117,58 иены в среду. Курс доллара составляет 105,68 иены против 105,90 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,04%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,01%.

Курс японской валюты вырос после того, как торговый советник Белого дома Питер Наварро заявил, что вряд ли можно рассчитывать на скорый прогресс в торговых переговорах, поскольку США просят Китая осуществить крупные структурные изменения.

"Вы знаете, что у нас серьезные структурные проблемы с Китаем, но мы также знаем, что китайская делегация приедет сюда в сентябре, чтобы поговорить о них. Посмотрим, сможем ли мы их разрешить", - сказал Наварро в интервью Fox Business Network.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в среду, что ожидает прибытия китайской делегации в Вашингтон для возобновления торговых переговоров, однако не сказал, когда это произойдет. Мнучин также не сказал, состоятся ли встречи представителей двух стран, планировавшиеся на сентябрь, пишет Bloomberg.

Тем временем фунт стерлингов стабилизировался в четверг после падения накануне на фоне новостей о приостановке деятельности британского парламента со второй недели сентября.

В соответствии с планами правительства работа парламента будет "заморожена" с 9 сентября по 14 октября - даты, когда перед депутатами должна будет выступить королева, сообщают британские СМИ. Таким образом, у парламентариев будет значительно меньше дней для того, чтобы обсудить сделку с Брюсселем перед выходом Великобритании из ЕС, запланированным на 31 октября.

Фунт стерлингов торгуется утром около $1,2231 против $1,2227 в предыдущий рабочий день и 1,1010 евро против 1,1012 евро.