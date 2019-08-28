Доллар стабилен к евро, слабо растет к иене

Курс доллара США стабилен в паре с евро и слабо укрепляется относительно большинства других мировых валют. Доллар накануне получил поддержку от лучших, чем ожидалось, статданных по американской экономике.

Как сообщалось, индекс потребительского доверия в США в августе уменьшился до 135,1 пункта с июльских 135,8 пункта, по данным исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Аналитики в среднем ожидали более резкого снижения показателя, до 129 пунктов.

Теперь в центре внимания инвесторов - публикация пересмотренных данных о росте американского ВВП во втором квартале, запланированная на четверг. Эксперты прогнозируют, что предварительная оценка роста на 2,1% в годовом выражении будет слабо пересмотрена в сторону снижения, до 2%.

"Вторая оценка ВВП США за второй квартал в четверг может задать курсу доллара определенное направление", - говорится в отчете экспертов ANZ Banking Group.

Евро к 9:52 торгуется в районе $1,1089 против $1,1090 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к иене находится в районе 117,32 иены по сравнению со 117,30 иены во вторник. Курс доллара подрос к иене на 0,05% - до 105,80 иены против 105,75 иены.

При этом к китайской валюте доллар незначительно дешевеет. Китайская валюта демонстрирует подъем впервые за 10 сессий после того, как Народный банк Китая установил справочный курс юаня на уровне 7,0835 юаня/$1, что оказалось выше среднего прогноза рынка. С начала августа китайская нацвалюта потеряла 3,9% в паре с долларом, демонстрируя рекордное месячное снижение в истории. По состоянию на 9:54 мск доллар снизился на 0,06% - до 7,1576 юаня за $1 по сравнению с 7,1617 за доллар по итогам торгов во вторник.

Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличивается на 0,08%. Подъем американской валюты к фунту стерлингов составляет 0,1%, к австралийскому доллару - 0,2%, к новозеландскому доллару - 0,4%.