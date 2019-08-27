Доллар стабилен, иена укрепляется относительно большинства мировых валют

Курс американского доллара слабо меняется в ходе азиатских торгов во вторник, в то время как иена укрепляется относительно большинства мировых валют на фоне сохраняющихся сомнений инвесторов в возможности прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.

Евро торгуется утром в районе $1,1128 против $1,1130 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к иене находится в районе 117,34 иены по сравнению со 117,85 иены в понедельник. Курс доллара составляет 105,44 иены против 105,89 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,11%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,07%.

Японская валюта в понедельник упала максимально за последние две недели на заявлении президент США Дональда Трампа о том, что американские власти получили два телефонных звонка от представителей правительства Китая, заинтересованного в возобновлении переговоров о заключении торгового соглашения. Подтверждения его слов от китайской стороны, однако, не последовало, и нефтяной рынок завершил сессию снижением.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита G7, Трамп заявил, что Пекин "отчаянно" хочет заключения сделки с США. Он приветствовал заявление вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, который ранее сказал, что Пекин хотел бы решать проблемы в отношениях с США "за счет переговоров и сотрудничества спокойным образом".

Тем временем редактор издания Global Times Ху Сицзинь, за словами которого внимательно следят трейдеры, учитывая его связи с властями КНР, сообщил, что коммуникации Китая с США были лишь на "техническом уровне" и не несут в себе той значимости, которую придает им Трамп, пишет MarketWatch.

"Позиция КНР не изменилась. Китай не намерен сдаваться под давлением США", - написал Ху Сицзинь в Твиттере.

People's Daily, ключевое издание Коммунистической партии КНР, отмечает, что США не стоит недооценивать способность и готовность Китая принять ответные меры, если Америка исполнит угрозу о повышении пошлин.

"Китай выступает решительно против любых провокаций и способен бороться до конца", - цитирует агентство Bloomberg статью, опубликованную в газете.

"Иена отыгрывает снижение, которое наблюдалось в понедельник, на фоне глубоко укоренившейся настороженности по отношению к торговому конфликту между США и Китаем", - сказал Дэвид Лу из NBC Financial Markets Asia Ltd. в Гонконге, отметив, что хотя стороны и выразили некоторую готовность к компромиссу, ситуация остается "крайне неопределенной".