Иена подорожала на фоне эскалации торговой войны США и КНР

Иена подскочила до максимальной отметки почти за три года на азиатских торгах в понедельник на фоне заявления президента США Дональда Трампа о намерении повысить пошлины на товары из Китая. Позднее валюта утратила часть позиций, после того китайский вице-премьер призвал к решению торговых разногласий между двумя крупнейшими экономиками мира путем переговоров.

Эскалация напряженности в торговых отношениях между США и Китаем также оказала давление на юань.

Заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ высказался в пользу решения проблем в китайско-американской торговле путем мирных и спокойных переговоров, сообщила китайская газета Chongqing Morning Post. "Мы выступаем решительно против эскалации торговой войны", - сказал он, добавив, что это "неблагоприятно для Китая, США и интересов людей во всем мире". Лю Хэ, который возглавляет китайскую делегацию на переговорах с Соединенными Штатами, заявил об этом, выступая на конференции в китайском мегаполисе Чунцине на юго-западе страны.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что c 1 октября намерен поднять тарифы на китайские товары стоимостью $250 млрд с 25% до 30%, а на товары стоимостью $300 млрд - с 10% до 15%. Он заявил об этом после того, как Пекин официально информировал о повышении ввозных пошлин на американские товары стоимостью $75 млрд.

Китайские СМИ в понедельник подвергли намерения Трампа жесткой критике. Так, англоязычная газета China Daily в редакционной статье предупредила, что Вашингтону "никогда не будет позволено взять под контроль судьбу Китая". Global Times написала, что для американских компаний потеря китайского рынка равносильна самоубийству.

По состоянию на 9:39 евро вырос на 0,06% до $1,1151 против $1,1144 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к иене снизилась на 0,19% и составила 117,27 иены по сравнению со 117,49 иены в пятницу. Курс доллара опустился на 0,17% - до 105,21 иены против 105,39 иены.

Доллар подскочил к юаню на 0,73% - до 7,1475 юаня за $1 по сравнению с 7,0956 за $1 по итогам предыдущих торгов.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,03%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавляет 0,12%.