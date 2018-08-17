В Беларусь прибыла новый временный поверенный в делах США в Беларуси Дженнифер Мур, сообщило посольство США в Минске.

Дженнифер Мур - карьерный дипломатом, до приезда в Беларусь занимала должность заместителя директора управления по делам Южной Европы Госдепа США, курирующего отношения США с Турцией, Грецией и Кипром.

Ранее Дженнифер Мур работала на должности замдиректора управления Госдепа по миротворческой деятельности, санкциям и борьбе с терроризмом, советника по политическим и экономическим вопросам посольства США в Тиране, а также на различных должностях в политическом, военно-политическом и экономическом отделах в посольстве США в Анкаре, Сараево, Багдаде и Джакарте.

Она также занимала должность дежурного сотрудника Оперативного центра Госдепа и ассистента помощника госсекретаря по военно-политическим вопросам.