Последнее обновление: 17.08.2018 18:52

В Беларусь прибыла новый временный поверенный в делах США

В Беларусь прибыла новый временный поверенный в делах США в Беларуси Дженнифер Мур, сообщило посольство США в Минске.

Дженнифер Мур - карьерный дипломатом, до приезда в Беларусь занимала должность заместителя директора управления по делам Южной Европы Госдепа США, курирующего отношения США с Турцией, Грецией и Кипром.

Ранее Дженнифер Мур работала на должности замдиректора управления Госдепа по миротворческой деятельности, санкциям и борьбе с терроризмом, советника по политическим и экономическим вопросам посольства США в Тиране, а также на различных должностях в политическом, военно-политическом и экономическом отделах в посольстве США в Анкаре, Сараево, Багдаде и Джакарте.

Она также занимала должность дежурного сотрудника Оперативного центра Госдепа и ассистента помощника госсекретаря по военно-политическим вопросам.

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