Нефтяной рынок готовится завершить неделю в минусе

Нефть эталонных марок слабо меняется в цене в ходе торгов в пятницу и завершает неделю максимальным падением за две недели на ожиданиях возвращения излишка топлива, несмотря на усилия ОПЕК+.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:33 подорожали на $0,01 (0,02%) - до $60,39 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,06 (0,11%) - до $55,15 за баррель.

С начала недели цена WTI уменьшилась на 2,7%, Brent подешевела на 2,2%.

Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило о скором увеличении предложения топлива со стороны стран, не входящих в ОПЕК, и о возвращении значительного излишка нефти на рынке. Это усложнит задачу картеля и его партнеров по устранению избытка топлива и поддержанию цен на высоком уровне, полагают аналитики МЭА.

Между тем представители ОПЕК+, собравшиеся на заседание министерского мониторингового комитета в Абу-Даби, главным образом призывали страны выполнять текущие обязательства по сокращению добычи и не затрагивали вопрос еще большего снижения производства.

Также давление на рынок на уходящей неделе оказали слухи о возможном смягчении американских санкций против Ирана, в результате чего на рынок могут вернуться до 700 тыс. баррелей иранской нефти в сутки.

"Прогнозы на 2020 год все менее оптимистичные, - говорит глава отдела стратегии на сырьевых рынках в ING Bank NV Уоррен Питерсон. - ОПЕК и не собиралась объявлять о новых сокращениях добычи, это случится не ранее декабря, если только до этого времени цены на нефть не рухнут".