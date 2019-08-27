Уолл-стрит выросла на фоне снижения градуса торговой напряженности

Американские акции выросли в понедельник после резкой распродажи на предыдущей сессии, поскольку президент США Дональд Трамп спрогнозировал заключение торговой сделки с Китаем, смягчив опасения инвесторов после резкого усиления напряженности на прошлой неделе.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,05%, до 25.898,83 пункта, индекс S&P 500 - на 1,10%, до 2.878,38 пункта, а индекс Nasdaq Composite - на 1,32%, до 7.853,74 пункта.

Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил уверенность в том, что Китай искренне хочет заключить торговую сделку, поскольку “очень сильно пострадал” в последние месяцы.

В ответ на это акции компаний, чувствительных к изменениям тарифов, выросли. Рост акций Apple Inc на 1,90% подтолкнул вверх каждый из основных индексов.

Акции производителей чипов, доходы которых в значительной степени зависят от Китая, также закрылись в плюсе. Индекс Philadelphia Semiconductor index вырос на 0,86% после падения более чем на 4% в пятницу.

Бумаги Celgene Corp выросли на 3,20% после того, как Amgen Inc сообщила, что купит ее препарат для лечения псориаза Otezla, приблизив Bristol-Myers Squibb Co к закрытию сделки о покупке Celgene за $74 миллиарда. Акции Bristol-Myers выросли на 3,28%.

Тем е менее участники рынка сказали, что восстановление было намного менее значительным по сравнению с падением на прошлой неделе, и они ждут сохранения волатильности.