S&P 500 закрылся без изменений на фоне противоречивых экономических данных

Индекс S&P 500 завершил торги четверга без значительных изменений, поскольку снижение числа обращений за пособием по безработице в США компенсировало данные, указавшие на сокращение производственной активности, в то время как в инвесторы ждали выступления главы ФРС Джерома Пауэлла позднее в пятницу.

Вышедшие в четверг данные показали, что активность в производственном секторе США сократилась в августе впервые почти за десять лет из-за опасений по поводу американо-китайского торгового конфликта.

Опубликованные до этого данные указали на более сильное, чем ожидалось, снижение числа обращений за пособием по безработице на прошлой неделе.

“То, что активность в производственном секторе не просто замедлилась, а сократилась, немного неожиданно”, - сказал Оливер Пурше, главный рыночный стратег-аналитик Bruderman Asset Management в Нью-Йорке.

“Данные об обращениях за пособием по безработице хорошие, они немного лучше, чем ожидалось. Именно поэтому мы не ждем какой-либо глубокой рецессии”.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,19% до 26.252,24 пункта, S&P 500 снизился на 0,05% до 2.922,95 пункта, а Nasdaq Composite - на 0,36% до 7.991,39 пункта.

Наибольшую поддержку индексу S&P 500 обеспечили акции Nordstrom Inc, подскочившие на 15,9% после того, как квартальная прибыль оператора сети универмагов превысила прогнозы.