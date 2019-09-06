Уолл-стрит вернулась к ралли в ожидании ослабления торговой напряженности

Американские акции уверенно выросли в четверг благодаря надеждам на ослабление торговой напряженности после того, как Вашингтон и Пекин договорились возобновить переговоры в октябре, в то время как хорошие экономические данные США смягчили опасения о замедлении американской экономики.

Китай и США договорились провести торговые переговоры на высоком уровне в начале октября в Вашингтоне, сообщило в четверг министерство коммерции КНР на фоне опасений, что эскалация торговой войны может спровоцировать глобальную рецессию.

Беспокойство об усилении торговой войны спровоцировало распродажу на рынке в конце июля и начале августа, но на данный момент индекс S&P 500 восстановил почти все потери и отстает от рекордного максимума на момент закрытия, достигнутого 26 июля, менее чем на 2%. За последние две сессии индекс вырос на 2,4%.

Чувствительный к уровню процентных ставок банковский индекс S&P 500 прибавил 2,5% благодаря подъему доходности американских госбондов.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,41% до 26.728,15 пункта, S&P 500 - на 1,30% до 2.975,97 пункта, а Nasdaq Composite - на 1,75% до 8.116,83 пункта.