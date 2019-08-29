Уолл-стрит выросла благодаря энергетическому и финансовому секторам

Американские акции выросли в среду, восстановив потери благодаря энергетическому и финансовому секторам, но инвесторы по-прежнему опасаются очередного витка напряженности в американо-китайской торговой войне.

Финансовый сектор вырос на 0,91%, восстановив все потери предыдущего дня, спровоцированные углублением инверсии кривой доходности гособлигаций США, которая часто предшествует рецессии.

Энергетический сектор подскочил вслед за ценами на нефть после того, как данные EIA показали в среду, что запасы в США снизились за прошлую неделю на 10,03 миллиона баррелей.

Индекс Dow Jones вырос на 1% до 26.036,1 пункта, S&P 500 - на 0,65% до 2.887,94 пункта, а Nasdaq Composite - на 0,38% до 7.856,88 пункта.

Еще одним фактором, который мог поддержать фондовый рынок, стало падение доходности 30-летних госбондов США ниже дивидендной доходности S&P 500, что сделало акции более привлекательной альтернативой.

Акции Autodesk Inc упали на 6,74%, после того как компания снизила годовой прогноз прибыли.

Бумаги Tiffany & Co выросли на 3,02% после того, как ювелирная компания сообщила в среду, что ее квартальная прибыль превысила прогнозы благодаря сокращению расходов.