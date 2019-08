Уолл-стрит выросла после комментариев Китая о торговых переговорах

Американские акции выросли более чем на 1% в четверг благодаря чувствительным к торговле технологическому и промышленному секторам, поскольку Китай сигнализировал о возобновлении торговых переговоров с США, ослабив опасения о возможной рецессии из-за усиления напряженности.

Вашингтон и Пекин обсуждают торговые переговоры, которые должны пройти в США в сентябре, сообщило в четверг министерство коммерции КНР.

Президент США Дональд Трамп сказал, что американские и китайские чиновники позднее в четверг проведут переговоры, направленные на разрешение торговых разногласий, “на другом уровне”, но не раскрыл дополнительных подробностей.

Акции технологических компаний, чувствительных к тарифам, выросли: бумаги Apple Inc - на 1,69%, Microsoft - на 1,89%, подтолкнув технологический сектор вверх на 1,73%.

Акции компаний, связанных с производством полупроводников, которые получают значительную часть доходов из Китая, также подорожали, в результате чего индекс Philadelphia semiconductor index вырос на 2,25%.

Ритейлер бытовой электроники Best Buy Co Inc и ритейлер одежды Abercrombie & Fitch Co отчитались о квартальных результатах ранее в четверг и предупредили о последствиях введения пошлин.

Акции Best Buy снизились на 7,99%, в то время как бумаги Abercrombie упали на 15,10%.

Индекс Dow Jones вырос на 1,25% до 26.362,25 пункта, S&P 500 - на 1,27% до 2.924,57 пункта, а Nasdaq Composite - на 1,48% до 7.973,39 пункта.