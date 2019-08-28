Уолл-стрит снизилась из-за финансового сектора, опасений о торговле

Уолл-стрит закрылась в минусе во вторник на фоне снижения финансового сектора, поскольку инверсия кривой доходности госбондов усилила опасения о рецессии, а сохраняющаяся неопределенность вокруг торговых переговоров США и Китая продолжила оказывать давление на настроения.

Американские акции начали торги в плюсе, расширив преимущество, набранное в понедельник, когда президент США Дональд Трамп спрогнозировал очередной раунд переговоров с Пекином. МИД Китая, однако, повторил во вторник, что в последнее время не получал никаких телефонных звонков от США относительно торговли.

Индекс Dow Jones снизился на 0,48% до 25.774,17 пункта, S&P 500 потерял 0,33%, опустившись до 2.868,85 пункта, а Nasdaq Composite - 0,34%, достигнув отметки 7.826,95 пункта.

Финансовый сектор снизился на 0,72%.

Акции Johnson & Johnson подорожали на 1,44% после того, как суд в Оклахоме постановил, что производитель лекарств должен заплатить $572,1 миллиона за причастность к распространению опиоидной эпидемии в США. Эта сумма оказалась значительно меньше, чем ожидали инвесторы.

Акции Philip Morris International упали на 7,76% после того, как производитель табачной продукции сообщил, что ведет переговоры об объединении с Altria Group Inc. Бумаги Altria Group подешевели на 3,95%.