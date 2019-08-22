Ущерб от ограбления ювелирного в Минске оценивается в полмиллиона долларов

Ущерб от ограбления в центре Минска ювелирного магазина превысил миллион белорусских рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РБ.

"Расследование уголовного дела продолжается. После инвентаризации подсчитан ущерб, причиненный магазину, он составляет более миллиона белорусских рублей (около 490 тысяч долларов)", - говорится в сообщении ведомства.

В связи с ограблением СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 207 (разбой, совершенный группой лиц) Уголовного кодекса Белоруссии. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет с конфискацией имущества. Следователи и сотрудники минской милиции устанавливают лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.

Как сообщило МВД в субботу, в помещение ювелирного магазина по улице Киселева в центре Минска вошли двое мужчин. Распылили перцовый газ, руки одного продавца связали пластиковой стяжкой, руки второго - наручниками. После этого они похитили все драгоценности с витрины магазина и скрылись. Посетителей в магазине в этот момент не было.