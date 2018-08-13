Обвиняемые в избиении Сергея Чалого получили 3 года колонии и «химии»

13 августа суд Центрального района Минска вынес приговор обвиняемым в избиении экономиста Сергея Чалого: Кирилл Довнар приговорен к трем годам ограничения свободы в учреждении открытого типа (так называемая «химия»), Александр Рублев — к трем годам колонии.

Также суд обязал осужденных выплатить Чалому 1.000 рублей моральной компенсации и судебные издержки, а его знакомому Анатолию Соколовскому, который также проходил потерпевшим по делу, — 250 рублей, передает БелаПАН.

Стоит отметить, что Чалый оценивал моральный ущерб, нанесенный ему в результате избиения, в 5 тысяч рублей.

Процесс по делу об избиении Чалого начался в суде Центрального района 6 августа под председательством Татьяны Оковитой. 29-летний уроженец Солигорска Рублев работает отделочником по договору подряда, ранее судим за драку. 33-летний минчанин Кирилл Довнар работает электромонтером, судимости не имеет.

Инцидент произошел в ночь на 19 мая. В 00.34 в оперативно-дежурную службу Центрального РУВД поступило сообщение о том, что по улице Ленина, 5, неизвестные избили двух граждан. На место происшествия были направлены два автопатруля ОМОН. Потерпевших — Чалого и его приятеля — доставили в районное управление милиции, где они написали заявления о нападении.