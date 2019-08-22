Последнее обновление: 22.08.2019 17:40

Ситуацию с пожаром на Канарах удалось стабилизировать

Ситуацию с природным пожаром на испанском острове Гран-Канария, одном из крупнейших в популярном среди туристов Канарском архипелаге, удалось стабилизировать, говорится в сообщении правительства региона.

Как сообщила в Twitter служба спасения Канарских островов, "пожар был стабилизирован, но не взят под контроль и может начаться заново".

Ранее сообщалось, что площадь начавшегося в субботу природного пожара на острове Гран-Канария составляет 12 тысяч гектаров, а число эвакуированных приблизилось к 10 тысячам. В среду стало известно, что 4,5 тысячи эвакуированных разрешили вернуться в свои дома.

Как заявил глава Канарских островов Анхель Виктор Торрес, по последним данным, почти 7,5 тысяч человек смогли вернуться домой. Он также выразил надежду, что оставшееся число эвакуированных смогут сделать это в ближайшие дни.

По словам Торреса, несмотря на стабилизацию ситуации с пожаром, не стоит ослаблять бдительность и работа будет продолжаться, пока уровень риска возобновления возгорания не уменьшится, главным образом из-за того, что в ближайшие дни ожидается очередное повышение температуры. Он также подчеркнул, что был нанесен экологический ущерб окружающей среде, но, к счастью, обошлось без человеческих жертв.

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