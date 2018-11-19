В Испании сильные дожди привели к наводнениям

Сильные дожди обрушились на материковую Испанию, а также Балеарские острова и Канары, на побережье они привели к наводнениям, в Валенсии и Аликанте в понедельник введен самый высокий, "красный", уровень опасности, сообщает метеорологическое агентство AEMET.

Особенно пострадало восточное побережье. В муниципалитете Навата (провинция Жирона, автономное сообщество Каталония) выпало 170 литров осадков на квадратный метр. Река Манол (провинция Жирона) вышла из берегов, в результате были эвакуированы несколько десятков жителей Фигераса, в том числе приют для людей с ограниченными возможностями. В Жироне перекрыты 26 участков трасс. Службы по чрезвычайным ситуациям рекомендует людям не пользоваться личным транспортом и по возможности не выходить из дома.

"Оранжевый" уровень опасности введен на Балеарских островах.

На Канарский островах волны в воскресенье достигали шести метров высотой. В Гарачико на Тенерифе перекрыта одна из прибрежных дорог. После того, как на одном из зданий обрушился балкон, были эвакуированы 40 человек. Кроме того, эвакуированы часть жителей Адехе, расположенного на юге острова. Здесь волны разбили стеклянные витрины ресторанов отеля.

На Канарах в понедельник метеорологическое агентство прогнозирует улучшение ситуации — "оранжевый" уровень опасности понижен до "желтого".

Из-за шторма на некоторое время было приостановлено морское сообщение между Сеутой (анклав на границе с Марокко) с Альхесирасом. В Андалусии особо сложная ситуация сложилась в Уэльве и Малаге. На севере страны, в Астурии, волны также достигали от четырех до шести метров высоты. Пожилая женщина в муниципалитете Вивейро (автономное сообщество Галисия) погибла после того, как вода затопила ее дом. Один человек пропал без вести в Ондарроа (Страна басков) во время рыбалки. Из-за сильных ветров на юге провинции Валенсия и на севере Аликанте в понедельник введен "красный уровень" опасности.

У 45 тысяч школьников в понедельник отменены занятия.

Дожди на Иберийском полуострове продолжатся в течение недели, кроме того, ожидается резкое понижение температуры.