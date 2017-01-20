В Испании из-за снегопада сотни машин оказались заблокированными на дорогах

Сотни водителей оказались заблокированными в своих машинах в испанских сообществах Валенсия и Кастилия Ла-Манча из-за снегопада.

По всей Испании на дорогах оказались заблокированы 1,6 тысячи машин, сообщает Гражданская Гвардия. Люди находятся на трассах уже более 12 часов. В частности, речь идет об участке между муниципалитетами Буньоль и Рекена на трассе A3 между Валенсией и Мадридом. Здесь на заваленной снегом трассе были вынуждены провести ночь 500 человек, заблокированными оказались 400 машин. Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям раздают водителям пледы и горячие напитки.

Однако многие водители жалуются в соцсетях, что были вынуждены проводить долгие часы на дорогах, но им никто не оказывает помощь. "Здесь никто не появлялся, ни Гражданская Гвардия, никто. Это невероятно, пока не рассвело, ничего не двигалось. В 7.30 утра нам дали бутерброд и по два литра воды каждому. Никаких пледов, ни души. За всю ночь мы видели лишь три снегоуборочные машины, которые ехали в противоположном направлении", - цитирует газета El País водителя Фернандо Ариаса, который провел на дороге 17 часов.

"Я слышал по радио, что нам дадут пледы и еду, но в том месте, где оказался я, этого не было. Нам не давали никакой информации", - сообщил Франсеск Жирон, чья машина простояла неподвижно на трассе с пяти часов вечера четверга до четырех утра пятницы, когда ее вытащили сотрудники Гражданской Гвардии.

Кроме того, оказались частично заблокированы трассы A-23 и N323, где также выпало большое количество осадков. В провинции Аликанте власти рекомендуют воздержаться от поездок или быть особо аккуратными на дорогах. В ряде муниципалитетов Валенсии продолжает действовать "красный", наиболее высокий, уровень опасности. Во многих школах отменены занятия.

В Альбасете (Кастилия Ла-Манча) из-за снега было прервано движение скоростных поездов. Остановились пять составов, в которых находились полторы тысячи человек. Людей посадили в другие составы, на которых они добрались до Валенсии, а оттуда на автобусах — до Аликанте. Желающим предоставили возможность провести ночь в гостиницах.

В провинции Кастельон сложная ситуация связана с проливным дождем и сильным ветром. Объем выпавших осадков составил 107,2 литра на квадратный метр. Таких проливных дождей не было в этом районе с 1912 года. Кроме того, начались проблемы с электричеством. Без света остались около 20 тысяч человек в Альбасете и Куэнке (Кастилия Ла-Манча).

Премьер Испании Мариано Рахой заверил, что власти предпринимают все необходимые действия, чтобы справиться со сложной ситуацией. "Солидарность и поддержка людям, которые пострадали из-за холода и снега. Мы продолжаем работать, чтобы оказать им необходимую помощь", - написал глава кабинета в Twitter.