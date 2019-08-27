Последнее обновление: 27.08.2019 17:48

В Мадриде ливень затопил дороги и нарушил работу метро

Сильный ливень с градом, обрушившийся в понедельник на Мадрид и его окрестности, парализовал дороги, нарушил работу метро и вызвал задержки в аэропорту, сообщает издание Pais.

Согласно данным газеты, сильнее всего пострадал город Арганда-дель-Рей, где из-за ливня затопило три главных проспекта.

Служба метро Мадрида сообщила вечером о нарушении работы поездов и задержках на нескольких линиях метро, однако ближе к утру движение поездов было восстановлено почти на всех линиях, за исключением отрезка на 9-й линии.

При этом оператор сообщил о запуске специального наземного транспорта, следующего по тому же маршруту, говорится в Twitter метрополитена.

Сбои и задержки также наблюдались в международном аэропорту Мадрид-Барахас. "Внимание, если вы летите сегодня (в понедельник - ред.): имеются значительные задержки при прилетах и вылетах из-за шторма, обрушившегося на Мадрид и его окрестности", - сообщается в Twitter аэропорта.

По данным газеты, экстренные службы ответили на более чем тысячу вызовов. Данные о жертвах или пострадавших не приводятся.

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