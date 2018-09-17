Экономика Беларуси замедлилась в августе 2018 года

Экономика Беларуси показала заметное замедление в августе 2018 года, сообщил сегодня Белстат РБ со ссылкой на первую оценку валового внутреннего продукта за январь–август 2018 года. Замедление экономики вызвано резким падением производства в сельскохоязйственном секторе, а именно плохим урожаем зерновых.

По данным ведомства рост ВВП за 8 месяцев 2018 года составил 3,7%, объем ВВП в текущих ценах - 77,4 млрд. рублей.

Как сообщалось, рост ВВП за январь-июль 2018 года составил 4,4%.

Индекс-дефлятор ВВП в январе – августе 2018 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112,4%.

За 8 месяцев 2018 года объем промышленного производства вырос на 7,1% и составил 71,1 млрд. рублей, в том числе по видам экономической деятельности: «Горнодобывающая промышленность» выросла на 3%, «Обрабатывающая промышленность» – на 7,4%, «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – на 7,4% и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – на 0,4%.

Рост промышленного производства в годовом исчислении (к августу 2017 года) составил 4,3%, к июлю 2018 г. – 5,2%.

Во всех отраслях обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь – август 2018 г. превысил уровень января – августа 2017 г. Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 16,4%), транспортных средств и оборудования (на 15,6%), изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 13,9%), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 10,8%), металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 6,7%).

В январе – августе 2018 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 300,6 млн. тонн грузов, что на 4,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Грузооборот составил 91,5 млрд. тонно-километров и по сравнению с соответствующим периодом 2017 г. увеличился на 4,8%.

Услугами пассажирского транспорта в январе – августе 2018 г. воспользовалось 1281,2 млн. человек, или на 0,1% меньше по сравнению с январем-августом 2017 года. Пассажирооборот составил 16 803,2 млн. пассажиро-километров и вырос на 2,5% к уровню января – августа 2017 года.

В январе – августе 2018 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 10,5 млрд. рублей и снизилось на 5,5% к уровню января – августа 2017 года.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 9,4 млрд. рублей, что на 6% меньше аналогичного периода предыдущего года.

На 1 сентября 2018 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 98,4% площадей, подлежащих уборке. Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 5,2 млн. тонн при средней урожайности 26,4 центнера с одного гектара убранной площади.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 1209,1 тыс. тонн, или на 0,2% больше, чем за январь – август 2017 г., молока – 5008 тыс. тонн (на 0,5% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 1155,5 тыс. тонн и по сравнению с январем – августом 2017 г. увеличилось на 0,6%, молока произведено 4794,4 тыс. тонн, или на 1% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

На 1 сентября 2018 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,3 млн. голов, в том числе коров – 1,4 млн. голов.

В январе-августе 2018 г. оптовый товарооборот составил 59,9 млрд. рублей, показав рост в 6,1% к уровню января-августа 2017 года.

Розничный товарооборот в январе-августе 2018 г. составил 28,8 млрд. рублей и вырос на 9,4% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2017 года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 12,5 рубля против 11,2 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89% розничного товарооборота республики, составил 25,7 млрд. рублей и вырос на 11,8% в сопоставимых ценах.

Товарооборот общественного питания в январе-августе 2018 г. составил 1,5 млрд. рублей и вырос на 12,5% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.