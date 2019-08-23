Доллар растет к евро и иене

Доллар укрепляется по отношению к евро и японской иене в ходе азиатских торгов в пятницу, участники рынков ждут выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле.

Евро торгуется утром в районе $1,1068 против $1,1082 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к иене находится в районе 118,02 иены по сравнению со 117,95 иены в четверг. Курс доллара составляет 106,63 иены против 106,44 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, растет на 0,18%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавляет 0,1%.

Основное внимание рынка обращено на ежегодный симпозиум в Джексон-Хоуле, который организует Федеральный резервный банк Канзас-Сити. На мероприятии ожидается присутствие представителей крупнейших мировых центробанков, в том числе Пауэлла, который выступит с речью в пятницу.

Протокол заседания ФРС от 30-31 июля, опубликованный в среду, показал, что руководители Федрезерва, приняв решение о снижении ставки на 25 базисных пунктов, отказались от какого-либо прогнозирования дальнейшей политики.