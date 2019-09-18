Доллар растет к большинству мировых валют

Доллар США немного укрепляется относительно основных мировых валют в среду в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Сырьевые валюты, такие как австралийский и новозеландский доллар, подешевели на фоне продолжившегося вторую сессию подряд снижения цен на нефть.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду продолжили снижаться после сильного падения днем ранее на заявлениях Саудовской Аравии, что она будет по-прежнему выполнять свои обязательства по поставкам нефти, в том числе благодаря резервам.

В фокусе внимание рынка - двухдневное заседание Федрезерва, которое завершится в среду. Аналитики в целом ожидают понижения процентных ставок американским ЦБ на четверть процентного пункта - до 1,75-2% годовых. Тем не менее, доля придерживающихся такого мнения сократилась до 65,8% по сравнению с 92,3% неделю назад, свидетельствуют данные CME Group.

В четверг закончится заседание Банка Японии, по итогам которого большинство экспертов не ожидают изменения денежно-кредитной политики.

По состоянию на 9,24 евро снизился на 0,08% - до $1,1064 против $1,1073 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской стабильна и торгуется в районе 119,73 иены по сравнению со 119,72 иены во вторник. Курс доллара к иене вырос на 0,08% и составил 108,22 иены против 108,13 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднимается на 0,01%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавляет 0,08%. Подъем американской валюты к австралийскому доллару составляет 0,2%, к новозеландскому доллару - 0,3%.