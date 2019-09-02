Доллар США незначительно меняется к основным валютам

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США торгуется без существенных изменений по отношению к корзине основных валют.

По состоянию на 9:20 за евро дают $1,0990 по сравнению с $1,0982 по итогам предыдущих торгов.

Стоимость единой европейской валюты к японской составила на то же время 116,71 иены по сравнению со 116,83 иены в предыдущий торговый день.

Доллар к 9:20 стоил 106,19 иены против 106,28 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,09%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, растет на 0,02%.

Участники рынка продолжают следить за событиями, касающимися торгового конфликта США и Китая. Как сообщалось, 1 сентября вступили в силу новые пошлины на китайские товары в США и ответные сборы за ввоз в Китай американской продукции.

Сегодня активность торгов может остаться слабой. Биржи США закрыты в связи с праздником (День труда).