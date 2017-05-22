СовБез РФ призвал пожертвовать свободой в интернете ради "спокойной жизни"

Государство обязано укреплять свою информационную безопасность, в том числе за счет мер по ограничению "вседозволенности" в интернете. Об этом в интервью "Коммерсанту" заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Олег Храмов.

По его словам, принципы свободы слова и свободы доступа во всемирной сети, пропагандируемые на Западе, "вызывают законные вопросы".

"Что вы выберете: вседозволенность или право людей, общества на то, чтобы жить спокойно? Безусловно, надо чем-то жертвовать", - заявил Храмов, добавив, что "жить в обществе и быть свободным от общества нельзя".

В частности, интернет используется для вербовки террористов, а также мошенниками, которые используют возможности сети "для наживы", привел примеры чиновник.

Распространение социальных сетей является "бедой нашего молодого поколения", заявил Храмов, поскольку Twiiter и Facebook "давно заменили им книги".

При этом право государства ограничивать доступ к информации "для охраны безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения" предусмотрено в том числе нормами ООН, напомнил он.

"В международном пакте о гражданских и политических правах, принятом резолюцией Генассамблеи ООН 16 декабря 1966 года, в ст. 19 прямо сказано: «Пользование правом на свободное выражение своего мнения, включающим свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, налагает особые обязанности и особую ответственность. Оно может быть, следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, установленными законом и являющимися необходимыми прежде всего для уважения прав и репутации других лиц", - рассказал Храмов.

За 25 лет работы СовБеза в сфере информбезопасности "были приняты важные решения", а " "впереди у нас много новых дел", сообщил чиновник.

Главное, по его словам, - "претворить в жизнь идеи, заложенные в новой редакции доктрины информационной безопасности", утвержденной президентом Владимиром Путиным 5 декабря прошлого года.

В этом документе национальным интересом РФ называется сохранение "исторических и духовно-нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации", а угрозой - "информационно-психологического воздействие, в том числе направленное на подрыв исторических основ и патриотических традиций, связанных с защитой Отечества".