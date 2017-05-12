"Ростелеком" признал проект поисковика "Спутник" провальным

Компания "Ростелеком", крупнейшим акционером которой является российское государство и которая "традиционно выступает партнером государства в телекоммуникационной сфере", признала неудачной попытку создать российский государственный поисковый портал.

связи с этим проект "Спутник" обошедшийся налогоплательщикам, по некоторым данным, в 2 млрд рублей, может быть закрыт или переориентирован на другие задачи, пишет газета "Ведомости", сославшись на несколько источников, близких к компании.

"Спутник" не выдержал конкуренции с лидирующими поисковиками и не завоевал популярности среди россиян, хотя и состоялся как технический проект, отметил один из собеседников издания. По данным LiveInternet, у sputnik.ru нет даже 1% поискового рынка русскоязычного интернета. В апреле число переходов со "Спутника" на другие сайты Рунета составило 100 823, в то время как у лидеров рынка - "Яндекса" и российской версии Google - они исчисляются миллиардами.

Источник "Ведомостей", близкий к администрации "Ростелекома" сообщил, что "окончательного понимания будущего "Спутника" еще нет", но компания примет решение до 1 июня. Полностью закрыть его оператор, скорее всего, не решится, считает собеседник издания, поскольку "Спутник" изначально позиционировался как национальный поисковик, "ликвидировать такой проект неправильно". Его могут, например, переориентировать на задачи, связанные с расчетом больших данных, однако не указывается, во сколько может обойтись бюджету подобный шаг.

"Спутник" не продает рекламу, у него есть контракты, связанные с госуслугами и расчетом больших данных, в том числе с самим "Ростелекомом", сообщил сотрудник компании, не вдаваясь в подробности. В базе данных "СПАРК-Интерфакс" указано, что выручка "Спутника" в 2015 году составила 136,6 млн рублей, убыток - 150,5 млн рублей. Первоначальные инвестиции в проект составили 20 млн долларов, общие вложения "Ростелеком" не раскрывает.

Российская поисковая система "Спутник" начала работать в мае 2014 года. С момента ее появления в Рунете высказывались сомнения в необходимости трат на продукт, который будет вынужден конкурировать с поисковиками признанных мировых лидеров. Однако и после публикаций о расходах в 2 млрд рублей представители "Ростелекома" назвали эти затраты вполне оправданными.