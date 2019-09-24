Последнее обновление: 24.09.2019 13:36

Беларусь могут пустить в Давос

Президент Всемирного экономического форума Берге Бренде предложил подумать о возможных форматах участия Беларуси в экономических форумах в Давосе.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РБ со ссылкой итоги встречи между главой МИД РБ Владимиром Макеем и Берге Бренде, состоявшейся на полях саммита ВЭФ по устойчивому развитию, приуроченного к 74-й сессии ГА ООН.

Владимир Макей приветствовал решение ВЭФ включить Беларусь в 2020 году в доклад "Глобальный индекс конкурентоспособности" и подтвердил приглашение Берге Бренде посетить Беларусь.

По приглашению ВЭФ Макей принял участие в министерском мероприятии Shaping Partnerships for a Multiconceptual World.

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