В Беларуси усиливается милитаристская истерия

Минобороны Беларуси совместно с Минобразования придумало план об увеличении в 2 раза с 2-х лет до 4-х лет срок обучения школьников допризывной подготовке, объясняя свою инициативу необходимостью улучшения подготовки молодежи к службе в армии.

"Планируется организовать обучение учащихся 8-9 классов по учебной программе факультативных занятий "Школа юных защитников Отечества" с целью ознакомления с профессиями, связанными с обеспечением безопасности государства", - говорится в сообщении Минобороны РБ.

В настоящее время школьники 10-11 классов обучаются предмету "Допризывная и медицинская подготовка", программа которого, судя по пресс-релизу ведомства, также переработана с целью прививания большей любви подростков к военной службе.

«Для этого переработана учебная программа для 10-11 классов, что позволило актуализировать ее содержание, подробно раскрыть вопросы, касающиеся законодательства в области обороны, строительства и развития Вооруженных Сил, идеологии обеспечения военной безопасности государства, усилить патриотическую направленность», - говорится в сообщении.

Кроме того, Минобороны очень хочет увеличить количество военно-патриотических классов, ученики которых будут осваивать основы военного дела и навыки владения стрелковым оружием, и хвалит идею создания на базе средних школ центров допризывной подготовки: таких в стране уже 33.

Расширение практики проведения занятий со школьниками на базе воинских частей, курсы переподготовки для учителей, которые преподают допризывную и медподготовку и т.д.