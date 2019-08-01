В Беларуси 1 августа повышаются трудовые пенсии

С 1 августа 2019 года в Беларуси повышаются трудовые пенсии.
В результате перерасчета с 1 августа 2019 г. размеры трудовых пенсий увеличиваются в среднем на 6,6 процента. Средний размер трудовых пенсий составит 438 руб., средний размер пенсии по возрасту – 446,1 руб.
Перерасчет произведен как в связи с ростом заработной платы, так и в связи с изменением размера бюджета прожиточного минимума.
На период с 1 августа по 31 октября 2019 г. утверждены размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.
Бюджет прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения установлен в размере 230 рублей 91 копейки, что на 3,1% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 мая по 31 июля 2019 г.
Размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группа (в ценах июня 2019 г.):
в среднем на душу населения – 230 белорусских рублей 91 копейка;
трудоспособное население – 257 белорусских рублей 5 копеек;
пенсионеры – 176 белорусских рублей 75 копеек;
студенты – 223 белорусских рубля 93 копейки;
дети в возрасте до трех лет – 147 белорусских рублей 18 копеек;
дети в возрасте от трех до
шести лет – 203 белорусских рубля 38 копеек;
дети в возрасте от шести до
восемнадцати лет – 250 белорусских рублей 19 копеек.
В связи с изменением БПМ с 1 августа 2019 г. увеличатся:
минимальные трудовые пенсии;
надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров;
доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите;
социальные пенсии;
пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста;
размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.