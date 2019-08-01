В Беларуси 1 августа повышаются трудовые пенсии

С 1 августа 2019 года в Беларуси повышаются трудовые пенсии.

В результате перерасчета с 1 августа 2019 г. размеры трудовых пенсий увеличиваются в среднем на 6,6 процента. Средний размер трудовых пенсий составит 438 руб., средний размер пенсии по возрасту – 446,1 руб.

Перерасчет произведен как в связи с ростом заработной платы, так и в связи с изменением размера бюджета прожиточного минимума.

На период с 1 августа по 31 октября 2019 г. утверждены размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.

Бюджет прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения установлен в размере 230 рублей 91 копейки, что на 3,1% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 мая по 31 июля 2019 г.

Размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группа (в ценах июня 2019 г.):

в среднем на душу населения – 230 белорусских рублей 91 копейка;

трудоспособное население – 257 белорусских рублей 5 копеек;

пенсионеры – 176 белорусских рублей 75 копеек;

студенты – 223 белорусских рубля 93 копейки;

дети в возрасте до трех лет – 147 белорусских рублей 18 копеек;

дети в возрасте от трех до

шести лет – 203 белорусских рубля 38 копеек;

дети в возрасте от шести до

восемнадцати лет – 250 белорусских рублей 19 копеек.

В связи с изменением БПМ с 1 августа 2019 г. увеличатся:

минимальные трудовые пенсии;

надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров;

доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите;

социальные пенсии;

пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста;

размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.