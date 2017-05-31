Последнее обновление: 31.05.2017 18:00

В стране нет средств на компенсацию гражданам "сгоревших" вкладов - Минфин

В стране нет средств, чтобы компенсировать гражданам потери от девальвации их банковских вкладов.

"Говоря о возмещении вкладов, должны четко задать себе вопрос: есть ли у нас средства, чтобы полностью восстановить стоимость тех накоплений, которые были у наших граждан. В общем-то, положа руку на сердце, такого источника у нас нет", - сказал сегодня замминистра финансов Юрий Селиверстов, отвечая на вопросы депутатов в Минске.

В то же время он отметил, что если "в наших экономических условиях сможем найти механизм этой компенсации, той компенсации, которая устроила бы наших граждан, то мы готовы это рассматривать".

"Но вернуть те деньги, в том объеме, и не только с советских времен, но и тех, которые недавно девальвировались, это невозможно", - признал Ю.Селиверстов.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Апрель 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Май 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Финансы
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование