Нацбанк РБ выступает за низкую инфляцию и стабильный курс рубля

Низкий темп роста экономики на фоне непредсказуемого внешнего фона можно победить только в условиях монетарной и финансовой стабильности.

Такой посыл сегодня озвучил глава Нацбанка РБ Павел Каллаур на очередном заседании Консультативного совета.

«Темпы роста национальной экономики остаются довольно низкими. Это мотивирует к поиску точек роста и стимулов, обеспечивающих более быстрое и качественное экономическое развитие. Задача осложняется динамично изменяющейся внешней средой, формирующей повышенную неопределенность. Для стран с малой открытой экономикой это является источником повышенных вызовов и рисков», - сказал глава НБ РБ.

”Очевидно, что рассматриваемая сегодня проблематика требует комплексного и системного подхода. Меры по повышению совокупной эффективности экономики должны сопровождаться поддержанием здоровой и понятной макроэкономической среды, в основе которой – монетарная и финансовая стабильность. Это фундамент долгосрочного экономического роста“, – отметил Каллаур.

Иными словами, глава Нацбанка хотел сказать, что власти должны приложить максимум усилий и удержать инфляцию на запланированном уровне в 4%, втиснув в эту границу и регулируемые государством цены, а также удержаться от соблазна пуститься в очередную девальвационную авантюру.

Короче, держим курс нацвалюты в жесткой привязке к российскому рублю и продолжаем ронять снижать ставки по рублевым активам, включая ставку рефинансирования.