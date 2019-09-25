Сальдо текущего счета Беларуси в 1-й половине 2019 года оставалось отрицательным

Сальдо текущего счета платежного баланса Беларуси за январь-июнь 2019г. сложилось отрицательным в размере $0,8 млрд., что составляет 2,7% к ВВП. В январе-июне 2018 года отрицательное сальдо составляло $0,7 млрд. или 2,6 процента к ВВП страны.

Об этом говорится в аналитическом обозрении Нацбанка РБ за январь-июль 2019 года.

Сальдо первичных доходов в январе-июне 2019 года сформировалось с дефицитом в размере $1,6 млрд. (в январе-июне 2018 г. сальдо было минус $1,7 млрд.).

По статье "Вторичные доходы" сальдо сформировалось положительным в сумме $0,5 млрд. против $0,6 млрд. в январе-июне 2018 года.

По финансовому счету платежного баланса (без учета операций с резервными активами и связанных с ними статей) приток капитала составил $1,4 млрд. (4,9% к ВВП). Для сравнения: в январе-июне 2018 года объем чистого заимствования финансовых средств у остального мира составил $0,1 млрд. (0,3% к ВВП).

Приток по финансовому счету за счет поступления прямых инвестиций в экономику страны составил $1,13 млрд. (за январь-июнь 2018 г. - $1,1 млрд.), однако, большая часть пришлась на реинвестированные доходы - $0,8 млрд.