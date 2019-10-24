Последнее обновление: 24.10.2019 09:28

В Беларуси упорядочена микрофинансовая деятельность - указ

Лукашенко 23 октября подписал указ №394 "О предоставлении и привлечении займов", сообщила пресс-служба президента.

«Документ позволит расширить инструменты микрофинансирования для развития предпринимательства и повысить уровень защищенности потребителей таких услуг», - говорится в официальном комментарии.

Указом утвержден порядок создания некоммерческих микрофинансовых организаций в форме потребительского кооператива и их функционирования. Для повышения доступности микрофинансирования расширен перечень лиц, которые могут быть членами потребительских кооперативов финансовой взаимопомощи: физические лица, осуществляющие производство сельхозпродукции, виды деятельности, при которых уплачивается единый налог, а также субъекты малого и среднего предпринимательства.

Расширен перечень разрешенных для ломбардов видов деятельности. Они получат право предоставлять микрозаймы гражданам под залог транспортных средств без обязанности передачи предмета залога ломбарду, осуществлять комиссионную торговлю, хранить вещи и приобретать их для дальнейшей реализации.

Указом предоставлена возможность выдачи микрозаймов под залог движимого имущества юридическим лицам, в уставном фонде которых доля собственности государства составляет 50% и более, оказывающим бытовые услуги населению и зарегистрированным в сельской местности. Такую возможность получат также юрлица, осуществляющие скупку драгоценных металлов и камней для пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней.

«Одновременно в целях предотвращения недобросовестной практики предоставления микрозаймов и защиты прав потребителей этих услуг аннулировано право выдачи таких займов некоммерческими организациями, созданными в форме фондов. Ведь зачастую подобного рода организации предоставляли ультракороткие займы без залога по ставке, превышающей 530% годовых», - отмечается в комментарии.

Сумма процентного вознаграждения по кредиту микрофинансовой организации не может превышать двукратную сумму микрозайма, предоставленного заемщику), неустойки, штрафов и пеней - не более половины размера микрозайма.

Закреплены права потребителей услуг, в том числе в части получения полной и достоверной информации об условиях договора микрозайма, правильного расчета процентов. Зафиксированы полномочия Национального банка по направлению предписаний микрофинансовым организациям в случаях нарушения ими законодательства. Установлены требования к рекламе деятельности по предоставлению займов, а также информации, размещаемой на сайтах микрофинансовых организаций.

Уставный фонд микрофинансовых организаций будет формироваться исключительно путем внесения денежных средств. Минимальный размер такого фонда будет устанавливать Национальный банк РБ.

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