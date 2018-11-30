Последнее обновление: 30.11.2018 13:37

Украина обдумывает "зеркальные меры" против РФ

Украина обдумывает “зеркальные меры” в отношении Российской Федерации, задержавшей в Азовском море украинские военные корабли и их команды, сказал представитель Службы безопасности на брифинге в пятницу.

“Что касается зеркальных действий, то принимаются решения... как ответ на действия российского агрессора”, - сказал начальник аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

Украина в начале недели ввела военное положение из-за эскалации конфликта с Россией.

Россия не позволила украинским военным суднам пройти через Керченский пролив в украинский порт Мариуполь в Азовском море, задержала корабли и моряков, обвинив их в нарушении государственной границы РФ.

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