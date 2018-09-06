Румас подтверждает замедление экономики РБ

Премьер РБ Сергей Румас подтверждает замедление темпов роста экономики РБ в последние месяцы, но надеется выполнить прогнозные показатели по итогам 2018 года.

«В течение последних месяцев наметилось определенное замедление роста, связанное в основном с внешними факторами. Правительство сегодня работает над тем, чтобы использовать другие резервы и переломить эту негативную тенденцию. Все показатели этого года будут находиться в рамках утвержденных параметров", - заявил сегодня Румас после доклада у Лукашенко.

Он выразил надежду, что ряд показателей будет выше прогноза.