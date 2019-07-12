Подешевевшая вчера нефть вернулась к росту

Цены на нефть эталонных марок сегодня вернулись к росту после снижения накануне, вызванного прогнозами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и новыми трудности в торговых переговорах США и Китая.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 подорожали на $0,42 (0,63%) - до $66,94 за баррель. В четверг их цена упала на $0,49 (0,73%), составив на закрытие $66,52 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подросли на $0,36 (0,6%) - до $60,56 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на $0,23 (0,38%) и завершила день на отметке $60,20 за баррель.

В среду цены Brent и WTI поднимались до максимума с мая.

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2019 году на 1,14 млн баррелей в сутки - до 99,87 млн б/с. В 2020 году, согласно первым оценкам, потребление нефти также увеличится на 1,14 млн б/с. Таким образом, спрос на нефть в мире превысит планку в 100 млн б/с и достигнет 101,01 млн б/с, говорится в отчете ОПЕК.

"В последнее время на нефтяном рынке слишком много неопределенности, - заявил MarketWatch главный рыночный стратег Walsh Trading Скотт Джекас. - "Бычий" лагерь ориентируется на проходящий через Мексиканский залив шторм, а также на усиление напряженности на Ближнем Востоке. А "медвежий" лагерь смотрит в сторону добычи нефти в США, которая растет полным ходом".

Кроме того, повышается производство углеводородов и в других странах, не входящих в ОПЕК, что создает угрозы избыточного предложения, добавил эксперт.

Президент США Дональд Трамп в четверг довольно жестко высказался о торговых отношениях с Китаем, отметив, что "Китай нас подводит", поскольку не покупает американскую сельхозпродукцию в тех объемах, которые были обещаны.

Сегодня рост цен на нефть могут поддержать новости о тропическом шторме "Барри" в Мексиканском заливе. По оценкам американских метеорологов, он может усилиться до урагана вечером в пятницу или в субботу утром по местному времени. В четверг в Мексиканском заливе были приостановлены 53% всех нефтедобывающих и 45% газодобывающих мощностей, свидетельствуют данные Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США.