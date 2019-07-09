Нефть дешевеет на негативных данных о мировой экономике

Нефть подешевела во вторник на фоне признаков того, что международные торговые споры затягивают мировую экономику. В то же время конфликтная ситуация на Ближнем Востоке оказала поддержку ценам. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent уменьшились на $0,14 (0,22%) - до $63,97 за баррель. Котировки августовского контракта на нефть WTI понизились на $0,18 (0,31%) - до $57,48 за баррель. Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $64,11 и $57,66 соответственно.

Цены на нефть остаются под давлением торговой войны между США и Китаем. Она усиливает опасения участников рынка по поводу снижения спроса на сырье. Оба государства являются крупнейшими потребителями нефти в мире.

По последним данным заказы на продукцию машиностроительной отрасли Японии упали до самого низкого уровня за восемь месяцев. Это свидетельствует о том, что негативная ситуация в мировой торговле сказывается на корпоративных инвестициях.

Японские правительственные данные также показали, что реальная заработная плата в стране падает уже пятый месяц подряд. Между тем Япония является четвертым по значимости потребителем сырой нефти в мире.

«Слабеющие мировые экономические прогнозы держат цены на нефть под давлением. Однако растущая напряженность на Ближнем Востоке заставляет трейдеров учитывать риски для поставок и должна поддерживать уровень цен на нефть в среднесрочной перспективе», — сказал Стивен Иннес, управляющий партнер Vanguard Markets, Бангкок.

Иран накануне пригрозил возобновить работу дезактивированных центрифуг и увеличить степень обогащения урана до 20%. Это чреватом срывом ядерного соглашения 2015 г., от которого Вашингтон отказался в прошлом году.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 64,01 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 63,96 доллара за баррель, что на 15 центов ниже уровня закрытия торгов ($64,11).