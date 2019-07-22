Фондовые индексы АТР снизились в понедельник

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились в понедельник, лидерами падения стали Гонконг, где продолжаются протесты, и Китай, где начала работать новая фондовая площадка для технологических компаний.

Гонконгский индекс Hang Seng упал по итогам торгов на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, японский Nikkei 225 опустился на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский KOSPI - менее чем на 0,1%.

Опасения, связанные с народными волнениями в Гонконге, продолжают оказывать давление на рынок акций, бумаги девелоперов и ритейлеров дешевеют. Массовые акции, начавшиеся с протестов против поправок к закону об экстрадиции, продолжаются, несмотря на заявление властей Гонконга об отказе от рассмотрения поправок. Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона участников массовой акции протеста, сообщают СМИ. Организаторы акции утверждают, что в демонстрации в воскресенье приняли участие 430 тыс. человек.

Финансовые рынки начинают чувствовать на себе последствия народных волнений, которые негативно сказываются на объеме потребительских расходов и настрое инвесторов, отмечает главный исполнительный директор брокерской компании Geo Securities Фрэнсис Лунь.

"Чем дольше продолжаются акции протеста, тем более серьезными будут последствия для Гонконга, как финансового центра", - цитирует эксперта Dow Jones.

Акции крупнейшего гонконгского девелопера Sun Hung Kai Properties подешевели в понедельник на 2,6%, Wharf Real Estate - на 3,2%.

Китайские инвесторы с энтузиазмом встретили открытие в Шанхае фондовой площадки для технологических компаний Star Market: средние темпы роста котировок акций 25 компаний, дебютировавших здесь в понедельник, составили 140%.

Более 140 компаний подали заявки на получение листинга на площадке Star Market, управляемой Шанхайской фондовой биржей. В общей сложности эти компании рассчитывают привлечь 128,8 млрд юаней ($18,7 млрд) за счет размещения акций.

Первые 25 компаний, получивших листинг на Star Market, привлекли 37 млрд юаней ($5,4 млрд) в рамках IPO - это примерно на 20% больше, чем планировалось. Повышение котировок акций этих компаний по итогам дебютных торгов, состоявшихся в понедельник, составило от 84% до 400%, в среднем - 140%.

"Подъем котировок акций после IPO был значительно более существенным, чем ожидалось, что объясняется либо завышенной ценой размещения, либо спекулятивной торговлей", - отмечает аналитик Lianxun Securities Co. в Шанхае Чжу Цзюньчунь.

"В первые полгода - год работы биржи ситуация будет определяться наличием доступной ликвидности. Судя по активности торговли и росту котировок акций, запуск новой биржи прошел успешно", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

В Японии, где правящая коалиция премьер-министра Японии Синдзо Абэ выиграла воскресные выборы в верхнюю палату парламента, подешевели акции компаний потребительского сектора. Победа правящей коалиции позволит ей поднять налог на потребление в октябре текущего года, как это планировалось ранее.

Стоимость бумаг производителя алкоголя Kirin опустилась по итогам торгов на 0,3%, производителей электроники Sony и Keyence - соответственно 0,2% и 0,7%.

Акции пивоваренной компании Asahi потеряли в цене почти 9%. Трейдеры негативно отреагировали на информацию о том, что Asahi покупает австралийское подразделение пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev (AB InBev) - Carlton & United Breweries - за 16 млрд австралийских долларов ($11,3 млрд).

Негативом для японского рынка является также нарастающая напряженность в отношениях Японии и Южной Кореи: дипломатический спор распространился на торговые отношения двух стран и привел к повсеместному бойкоту японских товаров в Южной Корее. Эксперты предупреждают, что бойкот может распространиться и на японские автомобили: бумаги Toyota потеряли в цене в понедельник 0,4%, Honda - 0,2%.