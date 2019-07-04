Фондовые индексы АТР изменились разнонаправленно в четверг

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики в четверг.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 0,3%, гонконгский Hang Seng - потерял 0,2%, китайский Shanghai Composite - 0,3%, южнокорейский KOSPI вырос на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%.

В центре внимания трейдеров остается торговый спор США и Китая. Экономический советник американского президента Ларри Кадлоу сообщил журналистам в среду, что переговоры между Вашингтоном и Пекином могут возобновиться на следующей неделе.

По данным СМИ, Китай намерен возобновить закупки американских сельскохозяйственных товаров в качестве жеста доброй воли на фоне перезапуска торговых переговоров США и Пекина, однако, объемы закупок будут меньше, чем в ходе предыдущего "перемирия".

"Понятно, что торговое перемирие с Китаем является катализатором подъема фондовых рынков, несмотря на сохраняющуюся неопределенность", - отмечает аналитик Prudential Financial Куинси Кросби.

Подъем американских фондовых индексов до новых рекордов по итогам торгов в среду поддержал позитивный настрой азиатских рынков в четверг.

"Японские акции, вероятно, несколько выиграют от наличия избыточной ликвидности, толкающей фондовые индексы США вверх, к новым рекордам, - отмечает исполнительный директор Ichiyoshi Asset Management Митсусиге Акино. - Трейдеры рассчитывают на то, что Федрезерв снизит ставку в июле".

Выдвижение кандидатов на руководящие посты в Европейском центральном банке (ЕЦБ) и Федеральной резервной системе (ФРС) было воспринято инвесторами как сигнал вероятного смягчения денежно-кредитной политики в будущем.

Так, на пост главы ЕЦБ выдвинута Кристин Лагард, которая временно сложила с себя полномочия директора распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). Предыдущие заявления Лагард позволяют предположить, что она предпочитает более мягкую денежно-кредитную политику, пишет MarketWatch.

Тем временем, президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуры Кристофера Уоллера и Джуди Шелтон в совет управляющих Федеральной резервной системы (ФРС).

Уоллер, являющийся исполнительным вице-президентом Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса, считается сторонником стимулирующей кредитно-денежной политики. Шелтон, которая представляет США в ЕБРР и была экономическим советником Трампа в ходе его предвыборной кампании в 2016 году, в прошлом месяце заявила в интервью The Wall Street Journal, что Федрезерву, по ее мнению, следует немедленно снизить базовую процентную ставку.

В Японии подорожали бумаги SoftBank (+3,4%) и Inpex (1,1%), тогда как акции Fast Retailing потеряли в цене 1,8%.

Лидерами подъема в Гонконге стали акции Sino Biopharmaceutical (+2,8%), в то время как котировки бумаг производителей электронных компонентов AAC и Sunny Optical потеряли 5,8% и 1,6%.

Стоимость акций страховой компании AIA Group упала на 0,8%.

Стоимость бумаг Samsung Electronics увеличилась по итогам торгов на 1,3%, Taiwan Semiconductor - на 0,6%.

В Австралии подорожали акции Westpac Banking (+1,3%) и National Australia Bank (+1%).