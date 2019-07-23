Фондовые индексы АТР выросли во вторник

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли во вторник на информации о готовящемся возобновлении очных торговых переговоров представителей Вашингтона и Пекина, а также обещаниях президента США Дональда Трампа оперативно принимать решения относительно выдачи американским компаниям лицензий на работу с китайской Huawei Technologies.

Японский Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 0,95%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%, китайский Shanghai Composite - 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,5%, южнокорейский KOSPI - 0,4%.

Газета South China Morning Post ранее сообщила, что американская делегация во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином отправится в КНР на следующей неделе для возобновления очных переговоров с китайской стороной.

Тем временем Трамп, который в понедельник провел встречу в Белом доме с главами таких компаний, как Qualcomm Inc., Intel Corp., Alphabet Inc. и других, пообещал компаниям, желающим продолжать работать с Huawei, оперативное принятие решений о выдаче лицензий на продажу их оборудования китайской компании.

"Главы компаний заявили о решительной поддержке политики президента, включая ограничения на поставки американского оборудования Huawei на основании угрозы национальной безопасности", - говорится в заявлении, распространенном Белым домом по итогам встречи.

"Они обратились с просьбой оперативного принятия решений в отношении выдачи лицензий министерством торговли, и президент согласился с ними. Группа также выразила оптимизм в отношении инноваций в развитии и распространении 5G", - отмечается в заявлении.

Акции технологических компаний подорожали вслед за бумагами Apple Inc. и Micron Technology, оценка которых была улучшена экспертами Morgan Stanley и Goldman Sachs накануне.

"Улучшение оценки акций ряда технологических компаний оказывает поддержку бумагам азиатских компаний", - отмечает аналитик Toyo Securities в Токио Хироаки Хивада.

"Кроме того, позитивными для настроя инвесторов являются готовящееся возобновление торговых переговоров и смягчение ограничений в отношении Huawei", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

В Японии подорожали акции производителей электроники Keyence (+1,4%), Murata (+2,5%) и Fanuc (+2,4%), а также телекоммуникационных компаний SoftBank Group (+4%), NTT (+0,6%), KDDI (+0,7%) и чипмейкеров Tokyo Electron (+3%), Advantest (+0,9%).

В Гонконге бумаги поставщиков Apple Sunny Optical и AAC подорожали на 2,9% и 3,6%, акции южнокорейской SK Hynix прибавили в цене 0,5%.

Стоимость бумаг Toyota Motor подорожали на 0,1%, с начала июля их стоимость взлетела на 6,3% на ожиданиях некоторого смягчения требований к уровню выбросов в Китае, в результате которого гибридные автомобили Prius будут отнесены к машинам со сверхнизким уровнем выбросов.