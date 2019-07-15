Азиатские рынки акций завершили торги разнонаправленно

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили сессию разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали статданные по китайской экономике.

Как стало известно в понедельник, темпы роста экономики КНР замедлились в апреле-июле до 6,2%, минимального уровня за 27 лет, после повышения на 6,4% в предыдущем квартале. По итогам полугодия в целом рост китайской экономики зафиксирован на уровне 6,3%. Вместе с тем объем промышленного производства в Китае вырос в июне на 6,3% в годовом выражении. Темпы роста ускорились по сравнению с маем, когда показатель повысился на 5%, и оказались лучше прогнозов рынка (5,2%). Рост оборота розничной торговли в июне ускорился до 9,8% в годовом выражении после повышения на 8,6% в мае.

Китайский Shanghai Composite по итогам торгов прибавил 0,4%, Shenzhen Composite - 1%, гонконгский Hang Seng повысился на 0,3%.

Давление на гонконгский рынок акций оказали новости о столкновениях участников протестных акций с полицией. Как сообщалось, в минувшее воскресенье от 30 тыс. до 100 тыс. человек приняли участия в демонстрациях с требованием отставки главы администрации специального административного района Китая Кэри Лэм.

Южнокорейский индикатор Kospi уменьшился на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, новозеландский NZX 50 - на 0,3%. Индийский индекс BSE Sensex повысился на 0,4%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,7%.

Филиппинский индекс PSE подскочил на 2,7% и вырос на 22% с прошлого минимума, что соответствует определению "бычьего" тренда.

Японские рынки в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня моря.

Акции китайской нефтедобывающей компании PetroChina подешевели на 0,2% на фоне снижения цен на нефть. Цена бумаг гонконгской девелоперской компании New World Development опустилась на 0,5%, оператора казино Galaxy Entertainment - на 0,4%.

Стоимость акций южнокорейского производителя электроники и микрочипов Samsung Electronics увеличилась на 0,3%, менее крупного конкурента SK Hynix - выросла на 2%.

Рыночная стоимость китайского интернет-гиганта Tencent повысилась на 1,6%, Tencent Music - опустилась на 1,1%.

Бумаги оператора аэропорта в новозеландском Окленде Auckland International Airbirt подорожали на 1,5%, между тем цена акций местной энергетической компании Meridian Energy снизилась на 3,1%.

Капитализация четырех крупнейших банков Австралии снизилась в понедельник на 0,5-1%.