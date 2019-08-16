Фондовые индексы стран АТР преимущественно выросли

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили ростом сессию в пятницу, однако по итогам недели зафиксировали четвертое снижение подряд на фоне продолжающегося американо-китайского торгового конфликта.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился в пятницу на 0,3%.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,1%, как и более широкий Topix.

Китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%, Shenzhen Composite - на 0,55%. Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,9%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,5%, индийский BSE Sensex - на 0,1%.

Между тем австралийский индикатор S&P/ASX 200 снизился на 0,1%, новозеландский NZX 50 - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,6%.

Последние заявления властей США и Китая относительного торговых противоречий между странами оказались противоречивыми, отмечает MarketWatch.

В частности, в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что он намерен провести телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп также отметил, что встреча переговорщиков из Китая и США все еще должна состояться в сентябре в Вашингтоне.

Вместе с тем ранее он пообещал ввести новые пошлины на китайские товары объемом порядка $300 млрд в год. Позднее Вашингтон принял решение отложить введение пошлин на примерно 60% товаров из этого списка до 15 декабря.

В свою очередь Пекин назвал планы США по введению пошлин нарушением договоренностей между лидерами двух стран, достигнутых на саммите в Осаке. Как говорится в сообщении Комитета Госсовета КНР по таможенным тарифам, "Китаю придется принять необходимые контрмеры". В сообщении не уточняется, о каких именно мерах идет речь.

С другой стороны, представители МИД Китая выразили надежду на то, что торговое соглашение все же удастся подписать, и отметили, что Трамп и Си Цзиньпин поддерживают контакты.

Акции гонконгской авиакомпании Cathay Pacific подорожали на 2,1% на новости об отставке главного исполнительного директора компании Руперта Хогга и главного коммерческого директора Пола Лу на фоне продолжающихся протестов в Гонконге.

Бумаги японского производителя экранов для мобильных устройств Screen Holdings подорожали на 4,2%, нефтедобывающей компании Inpex - на 1,1%. Акции производителя робототехники Fanuc подешевели на 0,8%.

Капитализация китайского страховщика Ping An Insurance выросла на 2,2% на фоне сильной отчетности, рыночная стоимость девелопера New World Development - на 6,3%, тогда как котировки интернет-гиганта Tencent опустились на 1,2%.

Ю;нокорейские производители электроники SK Hynix и LG Electronics потеряли 0,7% и 0,3% капитализации соответственно, цена акций тайваньской Foxconn выросла на 2,3%.

Стоимость акций австралийской горнодобывающей компании Fortescue Metals подскочила на 2,1%, нефтедобывающей Oil Search - на 0,1%.