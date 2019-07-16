Рынки акций АТР завершили торги противоречиво

По итогам торгов во вторник фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились без единой динамики в отсутствие новостей, способных задать направление рынку.

Участники азиатского рынка реагировали на подъем американских индексов до рекордных отметок накануне и ждали новых финансовых отчетностей крупных компаний за 2-й квартал.

Японский индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 0,7%, более широкий Topix - на 0,5%. Накануне японские рынки были закрыты в связи с празднованием Дня моря.

Китайский Shanghai Composite потерял 0,2%, Shenzhen Composite - менее чем 0,1%, а гонконгский Hang Seng повысился на 0,2%.

Южнокорейский индикатор Kospi увеличился на 0,45%, индийский индекс BSE Sensex - на 0,6%. Тем временем индонезийский Jakarta Composite уменьшился на 0,25%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, новозеландский NZX 50 - на 0,1%.

Цена бумаг японского производителя электроники Casio Computer упала во вторник на 3,9%, акции Sony подешевели на 3%, оператора связи SoftBank - на 1,2%.

Котировки акций китайской нефтедобывающей компании CNOOC уменьшились на 0,7%, страховщика AIA Group - на 0,4%.

Тем временем капитализация китайского оператора казино Sands China выросла на 2,4%.

Стоимость акций южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix уменьшилась на 0,1%, тайваньского Foxconn - увеличилась на 1,5%.

Рыночная стоимость австралийской Oil Search Inc. упала на 2,2% после того, как нефтесервисная компания ухудшила годовой прогноз.

Цена бумаг Rio Tinto в Сиднее уменьшилась на 0,6% из-за заявлений руководства, что проект по добыче меди в Монголии потребует больше времени и средств на реализацию, чем ожидалось ранее.

Накануне старт сезону отчетности дал американский банк Citigroup, показатели которого превзошли ожидания рынка. Сегодня будут опубликованы показатели других крупнейших банков Уолл-стрит - JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Wells Fargo, а также производителя потребительских товаров и бытовой химии Johnson & Johnson.

В целом аналитики, опрошенные агентством FactSet, ожидают рекордного за 3 года снижения прибыли для компаний из индекса Standard & Poor's 500 по итогам 2-го квартала. По их мнению, показатель в среднем уменьшился на 3% в годовом выражении, рекордными темпами за три года, во многом из-за ухудшения торговых отношений между США и Китаем.